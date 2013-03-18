Новости из еврозоны обвалили цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 18 марта, цены на нефть снижаются на фоне ситуации на Кипре, которая спровоцировала опасения по поводу новой волны долгового кризиса в еврозоне.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 1,32 доллара, или на 1,15%, - до 108,56 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 1,02 доллара, или на 1,1%, - до 92,43 доллара за баррель.

Ради получения финпомощи Кипру пришлось согласиться на неприятную меру для вкладчиков своих банков: однократный налог на депозиты объемом ниже 100 тысяч евро составит 6,75%, а для депозитов свыше этой суммы - 9,9%.

Как отмечают аналитики, ситуация на Кипре стала самым главным фактором падения сырьевого рынка и курса евро, передает Bloomberg.