Действие стимулирующего тарифа распространят на производителей тепла

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), к августу 2013 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О естественных монополиях» относительно распространения действия стимулирующего регулирования на смежных рынках в сфере производства тепловой энергии.

Об этом говорится в Национальном плане действий на 2013 год о внедрении Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины №128 от 12 марта 2013 года и опубликованном на его сайте.

Согласно документу, Нацкомуслуг на протяжении 6 месяцев со дня опубликования данного указа должна утвердить методики формирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии (кроме деятельности по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии) на принципах стимулирующего регулирования.

Президент поручил регулятору к сентябрю 2013 года утвердить порядок определения регуляторной базы активов субъектов, осуществляющих транспортировку тепловой энергии, централизованное водоснабжение и водоотвод на принципах стимулирующего регулирования. Фонду госимущества и Нацкомуслуг к сентябрю этого года поручено утвердить методику оценки активов субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность по транспортировке тепловой энергии, централизованному водоснабжению и водоотводу, для определения регуляторной базы активов при переходе к стимулирующему регулированию.

Кроме того, к декабрю 2013 года Нацкомуслуг, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство экономического развития должны принять решение относительно применения стимулирующего регулирования в сфере транспортировки тепловой энергии, централизованного водоснабжения и водоотвода.

Нацкомуслуг поручено на протяжении 3 месяцев после принятия данного решения установить долгосрочные параметры тарифного регулирования для целей стимулирующего регулирования.

Согласно плану, к октябрю 2013 года Минэкономразвития и Нацкомуслуг должны утвердить предельный уровень регуляторной нормы дохода субъектов, осуществляющих транспортировку тепловой энергии, централизованное водоснабжения и водоотвод.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает распространить действие стимулирующего тарифа не только на транспортировку и поставку, но и на производство тепловой энергии.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «О естественных монополиях», размещенном на сайте регулятора.

Действующая редакция закона предусматривает, что действие стимулирующего регулирования распространяется на субъекты естественных монополий и субъекты объектов хозяйствования на смежных рынках в сфере комбинированного производства электрической и тепловой энергии. Законопроектом предлагается распространить действие стимулирующего регулирования на субъектов хозяйствования на смежных рынках (производство тепловой энергии).

2 ноября 2012 года Нацкомуслуг утвердила Методику формирования тарифов на транспортировку тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями на принципах стимулирующего регулирования и Методику формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на принципах стимулирующего регулирования.

На сегодня стимулирующий тариф не введен ни на одном предприятии. Для внедрения методик необходимо принятие совместного решения Нацкомуслуг, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ и Министерства экономического развития и торговли.

По оценкам Нацкомуслуг, внедрение методик после принятия такого решения может занять год.