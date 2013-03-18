«Энергоатом» намерен привлечь у «Ощадбанка» кредит на 50 млн грн

Национальная акционерная энергетическая компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерена привлечь у государственного «Ощадбанка» кредит на сумму 50 млн грн.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается на 1 год.

Конечный срок подписания договора - 12 апреля 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, Ядерное сообщество Украины обеспокоено отсутствием у Национальной акционерной энергетической компании «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, средств на выполнение важных инвестиционных задач. На 2012 год «Энергоатом» заявил в своей инвестиционной программе стоимостью 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.