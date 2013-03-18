Открытие Одесского НПЗ запланировано на 29 марта – Ставицкий

Открытие Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника - компании «ЛУКОЙЛ», запланировано на 29 марта 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Торжественное открытие одесского НПЗ планируется 29 марта», - сказал министр.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какими могут быть пути доставки нефти на завод, Э.Ставицкий отметил, что на данный момент существуют «два технически возможных пути поставок нефти на НПЗ – морской и сухопутный».

«Сейчас собственники завода оценивают наиболее выгодные пути поставок нефти на завод», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. С 2000 года завод принадлежал крупнейшей в Российской Федерации частной нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

В октябре 2010 года «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ, объяснив свое решение низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.

В 2011 году «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» увеличил чистый убыток на 3,7%, по сравнению с 2010 годом, до 795,841 млн грн.

Вместе с тем, в начале 2013 года производственный интерес к заводу высказала группа компаний «Газ Украина», которая в конце февраля 2013 года заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

4 марта 2013 года «ЛУКОЙЛ» продал украинской группе ВЕТЭК 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.