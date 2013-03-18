Глава Минэнергоугля убежден, что к отопительному сезону газ подешевеет

Цена газа, импортируемого в Украину, может быть существенно снижена уже к началу отопительного сезона 2013-2014 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Я убежден в том, что цена в этом году будет снижена и к отопительному сезону мы договоримся с нашими российскими партнерами о справедливой цене, основанной на рыночных взаимоотношениях. Либо же мы продолжаем очень серьезно работать над диверсификацией (поставок газа - УНИАН), и у нас запускается вторая линия диверсификации поставок», - сказал министр.

Он выразил уверенность, что цена будет колебаться в районе спотовых цен. «На сегодня это в районе 350 долларов за тысячу кубометров. Прогнозные показатели ведущих европейских коллег колеблются во втором полугодии из расчета 250-280 долларов за тысячу кубометров», - подчеркнул Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Украина с 2010 года ведет безуспешные переговоры с российской стороной о пересмотре цены импортного газа.

В 2012 году цена российского газа для компании «Нафтогаз Украина» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Цена природного газа для «Нафтогаза» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составляет более 406 долларов США за тыс. куб. м.

Вместе с тем, по информации источников со ссылкой на итоги встречи президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина, прошедшей 4 марта 2013 года, возможно снижение цены на газ в обмен на долгосрочную аренду украинской газотранспортной системы в рамках работы украинско-российского газотранспортного консорциума.