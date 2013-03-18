Украина проведет новый тендер на закупку буровых установок

Украина в ближайшее время проведет новый тендер на закупку буровых установок, отмененный после неудачной попытки их приобретения у сингапурской компании Кeppel.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы в ближайшее время проведем новый тендер», - сказал министр.

При этом он пояснил, почему предыдущий тендер был отменен.

«Была недоработка по лизинговой составляющей, соответственно, вопрос с оплатой был невозможен в те сроки, которые были заявлены в тендерной документации», - пояснил Э.Ставицкий

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года «Нафтогаз Украины» объявил проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.

На поставку претендовали: компания Rigas Kugu Buvetava (Латвия) с предложением в 1 млрд 399,6 млн долл.; компания Keppel FELS Limited (Сингапур) - 1 млрд 226 млн долл.; компания Magic Worldwide LTD (Белиз) - 1,5 млрд долл.; Aida Holding Ltd (Белиз) - 1,4 млрд долл.

16 ноября в ходе раскрытия конкурсной процедуры «Нафтогаз» выбрал компанию Keppel FELS Limited для поставки двух полупогружных плавучих буровых установок общей стоимостью 1,226 млрд долл.

Согласно тендерной документации, один из крупнейших мировых лидеров по производству буровых установок данного типа компания Keppel FELS Limited предложила наименьшую цену.

Однако 12 марта компания Keppel сообщила, что контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и Keppel FELS Limited (Сингапур) на закупку двух полупогружных плавучих морских буровых установок (ППМБУ) стоимостью в 1,226 млрд долл. утратил силу.

В Минэнергоугля заявляли, что причина отмены действия контракта между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и сингапурской Keppel FELS Limited на закупку двух полупогружных плавучих морских буровых установок (ППМБУ) лежит в финансовой плоскости.