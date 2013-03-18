Запорожская АЭС ведет работы по продлению срока эксплуатации 1 и 2 энергоблоков

Крупнейшая в Украине атомная электростанция - Запорожская АЭС - ведет работы по продлению проектного срока эксплуатации энергоблоков №1 и №2.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, продление эксплуатации энергоблоков АЭС осуществляется на основании результатов периодической переоценки безопасности.

“Это целый комплекс разноплановых мероприятий, нацеленных на всестороннюю оценку степени безопасности ядерных установок. Результаты переоценки рассматривает Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ), которая в случае положительного решения вносит соответствующие изменения в лицензию на эксплуатацию АЭС”, - сказано в сообщении.

“По большей части элементов работы были завершены в прошлом году. А весь комплекс работ по оценке на первом блоке планируется завершить до 31 октября нынешнего года, на втором – до 30 ноября” - отмечено в сообщении.

Как сказано в сообщении компании, за 2012 год был выполнен практически полный объем работ по обследованию оборудования непосредственно на энергоблоках, а также – зданий, сооружений. Практически в соответствии с графиком по большей части оборудования и систем, важных для безопасности, была разработана и представлена в ГИЯРУ отчетная документация по результатам контроля и оценки технического состояния. И на текущий момент практически большая часть оборудования и систем, важных для безопасности, на ЗАЭС перешла в разряд оборудования с продленным сроком эксплуатации. Есть соответствующее решение.

“Сегодня продолжаются работы по реактору и оборудованию первого контура, которые планируется завершить до конца года. Обследование данного оборудования уже завершено, документы с результатами переданы в ГИЯРУ, а по оборудованию первого контура – направлены на Государственную экспертизу”, - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что до конца 2013 года Запорожская АЭС должна подготовить и предоставить все необходимые исходные данные и материалы для того, чтобы был разработан отчет периодической оценки безопасности.

“После его согласования и принятия направляется заявление в ГИЯРУ о внесении изменений в лицензию относительно продления сроков эксплуатации энергоблоков станции”, - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.