Украина ведет переговоры о возобновлении работы Лисичанского НПЗ

Украина ведет переговоры с собственником Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – российской государственной компанией «Роснефть» - о возобновлении работы завода, который простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Мы заинтересованы в возобновлении работы Лисичанского НПЗ. Мы ведем переговоры с собственником. Как вы знаете, там прошла замена, и с апреля этого года фактическим собственником завода становится «Роснефть», – сказал министр.

Он уточнил, что из-за переходного состояния собственности Лисичанского НПЗ переговоры несколько затормозились – как со стороны потенциальных инвесторов, так и со стороны правительства Украины.

«Я рассчитываю, что мы в апреле проведем еще несколько раундов переговоров. Очень бы хотелось запустить завод летом», - сказал Э. Ставицкий.

Напомним, Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине. Способен перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.

2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн грн. Однако в марте 2012 года в связи с убыточностью нефтепереработки в Украине менеджмент ТНК-ВР принял решение приостановить поставки сырья на Лисичанский НПЗ, остановив его на внеплановый ремонт.

С сентября 2012 года российско-британская ТНК-ВР вела переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского завода.

Одним из претендентов на покупку НПЗ называли украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа (владельца Group DF, объединяющей химические и газоснабжающие активы).

На данный момент на Лисичанском НПЗ проходят ремонтные работы в ожидании итогов международного аудита, который поставит точку в вопросе собственности на предприятие.