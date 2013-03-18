Украина в январе-феврале сократила добычу газа и нефти

Добыча природного газа в Украине в январе-феврале 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,1% - до 3,3 млрд куб. м, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча природного газа в феврале 2013 года по отношению к предыдущему месяцу снизилась на 11,1% - до 1,5 млрд куб. м.

Газового конденсата за два месяца 2013 года добыто 149 тыс. тонн - на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал УНИАН, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за тыс. куб. м с 426,16 долл. за тыс. куб. м.

Цена природного газа для «Нафтогаза» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составляет более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для компании «Нафтогаз Украина» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

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Добыча нефти в Украине в январе-феврале 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 11,2% – до 351 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным статистического ведомства, добыча нефти в стране в феврале 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 10% - до 166 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 5,4% – до 2,293 млн тонн.

В 2011 году украинские компании сократили добычу нефти к предыдущему году на 5,9% – до 2,424 млн тонн.

Украина в 2012 году сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1% по сравнению с 2011 годом – до 1,236 млрд долл.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.