Shell: мы получили согласие жителей на бурение скважины в Харьковской области

Компании Shell и «Укргазвыдобування» на общественных слушаниях получили согласие жителей Близнюковского района Харьковской области на бурение поисковой скважины Ново-Мечебиловская-100 в рамках договора о совместной деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании Shell в Харьковской области, на общественных слушаниях, которые прошли 15 марта 2013 года в селе Новонадеждино, присутствовали около 100 жителей Близнюковского района, в основном из сел Новонадеждино, Морокино, Богдановка, Алисовка, Приволье, Новотроицкое и Близнюки. Приглашения на общественные слушания среди жителей близлежащих сел распространили заранее.

Кроме представителей Shell, в слушаниях также приняли участие представители УкрНИИгаз, Близнюковского районного совета и районной администрации, сельские головы.

Представители компании Shell рассказали о планах по сооружению площадки для второй поисковой скважины Ново-Мечебиловская-100 в рамках договора о совместной деятельности, в том числе о технических аспектах: расположении, проектной глубине скважины, экологической составляющей проекта, социальной ответственности компании.

Специалисты подчеркнули, что согласно стандартам Shell в рамках реализации проекта была проведена независимая оценка состояния окружающей среды в районе бурения, в том числе оценка состояния водоносных горизонтов.

Старший инженер по бурению Shell Михаил Грецкий отметил, что скважина будет поисковой, а не добывающей, и напомнил, чем отличается природный газ уплотненных песчаников от сланцевого газа. Он также осветил подходы Shell к технике безопасности во время ведения работ.

«Жители поддержали бурение скважины после получения исчерпывающей информации о проекте в целом, планах по скважине Ново-Мечебиловская-100 и подходу к вопросам защиты окружающей среды и населения в процессе реализации проекта», - говорится в сообщении компании.

Согласие жителей на бурение скважины зафиксировано в протоколе слушаний.

Справка УНИАН. Shell работает в Украине с 1992 года и сегодня ведет свою деятельность в направлениях разведки и добычи углеводородов, поставок природного газа, реализации топливно-смазочных материалов и эксплуатации сети АЗС. В украинских компаниях «Шелл» работает около 2000 человек.

В настоящее время Shell работает над тремя поиcково-разведочными проектами в Украине.

В рамках договора о совместной деятельности с ДК «Укргазвыдобування» предусмотрено проведение поиска, разведки и добычи углеводородов на территориях общей площадью около 1300 кв. км в Харьковской области. Доли Shell и «Укргазвыдобування» в данном проекте составляют 50% каждая. Shell является оператором совместной деятельности в рамках договора. Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение нескольких поисковых скважин. Бурение первой поисковой скважины Беляевская-400 в рамках проекта началось в октябре 2012 года в Первомайском районе Харьковской области. По завершении начального этапа поисково-разведочных работ затраты Shell на совместную деятельность могут достигнуть 200 млн долл.

Shell также принимает участие в двух других поисково-разведочных проектах в Украине – на Юзовской и Скифской площадях.

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