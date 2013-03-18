Украина планирует в этом году увеличить добычу газа на 3-5%

Украина в 2013 году планирует увеличить добычу газа по сравнению с 2012 годом на 3-5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге 18 марта в Кабинете министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Мы имеем план добычи на 2013 год, и я рассчитываю, что мы увеличим добычу, как минимум, на 3-5% уже в этом году», - сказал Ставицкий.

Как отмечает министр, рост прогнозируется за счет предприятий государственного сектора, входящих в состав Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», доля которых в общей газодобыче страны составляет порядка 90%.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, добыча природного газа в Украине в январе-феврале 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,1% - до 3,3 млрд куб. м.

Добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

Средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за тыс. куб. м с 426,16 долл. за тыс. куб. м.

Цена природного газа для «Нафтогаза» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составляет более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для компании «Нафтогаз Украина» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.