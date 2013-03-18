Предварительные предложения по реформированию «Нафтогаза» будут в апреле

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает до конца апреля 2013 года получить предварительные предложения по реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом на брифинге 18 марта в Кабинете министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«У нас работает несколько консультантов, которые по тендерам выиграли. Мы, думаю, к концу апреля, а может быть и раньше, получим предварительные предложения по реформированию «Нафтогаза», - сказал он.

Министр подчеркнул, что данный процесс будет происходить публично и на основе действующих в Украине законов.

Как сообщал УНИАН,Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатила компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования компании.

Данную программу Ernst&Young должен разработать в течение 2013 года.

Целью и задачами работы являются предоставление предложений относительно наиболее оптимальных вариантов реструктуризации «Нафтогаза Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти) в рамках выполнения программы реформирования газового сектора, а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.