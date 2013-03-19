Цена нефти изменилась разнонаправленно в ожидании новостей с Кипра и из США

На мировых торгах во вторник, 19 марта, цены на нефть изменились разнонаправленно в ожидании голосования в парламенте Кипра по поводу введения налога на депозиты, а также публикации данных по запасам сырья в США.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,15 доллара, или на 0,14%, - до 109,35 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,05 доллара, или на 0,05%, - до 93,79 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Во вторник вечером парламент Кипра рассмотрит вопрос введения налога на депозиты для получения финансовой помощи от ЕС и МВФ. Еврогруппа в субботу согласовала однократный налог в 6,75% на депозиты объемом до 100 тысяч евро и 9,9% - свыше этой суммы. Эти меры должны помочь спасти экономику страны от дефолта.

По итогам совещания Еврогруппы в понедельник, 18 марта, стало известно, что власти Кипра могут ввести более прогрессивную шкалу однократного налога, что может позволить снизить финансовое давление на мелких вкладчиков.

Кроме того, во вторник участники торгов ожидают публикацию данных Американского института нефти по запасам "черного золота" на оптовых складах США. Аналитики прогнозируют рост показателя.

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