Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к энергосети

В понедельник, 18 марта, в 12:32 первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был подключен к энергосети после проведения текущего ремонта, сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, во вторник, 19 марта, энергоблок №1 работает на мощности 500 МВт.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, энергоблок №1 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети для проведения текущего ремонта 4 марта 2013 года.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.