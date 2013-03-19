«Газпром» утвердил план строительства завода по производству сжиженного газа

Москва. «Газпром» утвердил планы мероприятий по строительству завода по производству сжиженного природного газа в районе Владивостока, первую из трех линий планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам совещания по реализации проекта «Владивосток-СПГ».

В частности, участники совещания обсудили вопросы обеспечения ресурсной базой завода СПГ в районе Владивостока на долгосрочную перспективу. Также была рассмотрена информация о прогнозной емкости рынков в странах Азиатско-Тихоокеанского региона для сбыта российского сжиженного природного газа.

По итогам совещания утверждены План мероприятий по реализации проекта строительства завода СПГ и План работ по подготовке ресурсной базы для проекта.

В феврале 2013 года проект «Владивосток-СПГ» перешел в инвестиционную стадию реализации — правление компании одобрило «Обоснование инвестиций в проект строительства завода СПГ в районе г. Владивостока».

Проект предполагает строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из трех технологических линий мощностью 5 млн тонн СПГ в год каждая. Первая линия будет введена в 2018 году. Ресурсной базой для завода станет газ Сахалинского центра газодобычи, а также Якутского и Иркутского центров. Целевыми рынками сбыта являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщал УНИАН, государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. «Газпром» назначен Правительством РФ координатором деятельности по реализации этой программы.

На Востоке России созданы новые центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, начато активное формирование Якутского центра газодобычи, на очереди - Иркутский и Красноярский центры.

13 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация намерена увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и поэтапно либерализировать его экспорт.

По словам В.Путина, доля России в мировых поставках сжиженного природного газа составляет на сегодня всего 3,6%.