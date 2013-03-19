Украина сократила первичную переработку нефти на 64%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-феврале 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 0,5 млн тонн, что на 63,8% меньше показателя аналогичного периода 2012 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 63,7%.

Производство бензина моторного в стране за первые два месяца 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 63,1% - до 171 тыс. тонн, производство дизельного топлива для транспорта снизилось на 58,8% - до 143 тыс. тонн, а мазута - на 73,9%, до 91,3 тыс. тонн.

Как сообщал ранее УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

Продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в феврале 2013 года сократились на 0,45% - до 205,3 тыс. тонн по сравнению с 206,2 тыс. тонн в январе. В январе 2013 года продажи бензинов сократились по сравнению с декабрем 2012 года на 17,8% - до 206,2 тыс. тонн с 250,8 тыс. тонн.

Продажи дизельного топлива населению через сети АЗС в феврале текущего года увеличились по сравнению с январем на 4,4% - до 132,7 тыс. тонн с 127,1 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.