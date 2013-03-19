Азаров: Евросоюз не спешит в консорциум по управлению ГТС

Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ. “Трехсторонний консорциум, прежде всего, зависит от третьей стороны. Мы готовы, Россия готова. Где та третья сторона?.. Где же ваша поддержка Европейского Союза вот этой формой сотрудничества по управлению ГТС? Мы уже три года ждем. Скажите, сколько нам еще ждать. Год, два, три, сколько еще?” - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в течение трех лет переговоров от ЕС не поступило ни одного конкретного предложения по этой теме. “Вот вы говорите, вы там аккуратнее с Россией. Да? Ну, давайте предложения. Если вы дадите нам предложения, мы будем готовы обсуждать это предложение с российской стороной. Но вы же не даете такие предложения. Вы нам просто говорите, что надо бы создать”.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки. “Мы подошли к той точке, когда надо решение принять”, - сказал премьер-министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать, что решение о двухстороннем консорциуме практически принято, Н.Азаров сказал: “Решение будет тогда, когда будет подписано соответствующее соглашение”.

Как сообщал УНИАН, 14 марта на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.