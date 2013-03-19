В Харьковской области хотят открыть филиал компании Shell

Харьковская облгосадминистрация ведет переговоры о создании на территории области филиала компании Shell.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента экономики и международных отношений Харьковской ОГА Сергея Авершина.

По его словам, открытие регионального представительства компании Shell позволит увеличить налоговый поступления в местный бюджет.

«Компания зарегистрирована в Киеве. Как вы знаете, местные бюджеты формируются за счет двух основных платежей. Это налог на доходы физических лиц и плата за землю. Сейчас мы ведем серьезные переговоры с компанией Shell об открытии в Харькове филиала компании, чтобы здесь были оформлены сотрудники, и подоходный налог, который они платят, оставался на территории Харьковской области. Мы уже достигли определенных успехов в переговорах, это один из стратегических вопросов для нас», - сказал С.Авершин.

Справка УНИАН. Договор о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» обновлен 1 сентября 2011 года и предусматривает проведение поиска, разведки и добычи углеводородов на лицензионных площадях общей площадью около 1300 кв. км на территории Харьковской области. Доли Shell и ПАО «Укргаздобыча» в данном проекте составляют 50% каждая. «Шелл» является оператором совместной деятельности в рамках договора. Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение нескольких поисковых скважин. Бурение первой поисковой скважины Беляевская-400 в рамках проекта началось в октябре 2012 года в Первомайском районе Харьковской области. По завершению начального этапа поисково-разведочных работ затраты Shell на совместную деятельность могут достигнуть $200 млн.

Помимо совместной деятельности «Шелл» вовлечена в два других поисково-разведочных проекта в Украине – на Юзовской и Скифской площадях.

В мае 2012 года Shell была объявлена победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на разработку Юзовского участка. Участок расположен на территории Донецкой и Харьковской областей и занимает 7886 кв. км. 24 января 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Инвестментс (ІV) Б.В.», ООО «Надра Юзовская» и Правительство Украины подписали соглашение о разделе продукции (СРП) на разведку, разработку и добычу углеводородов на Юзовском участке.

В августе 2012 года группа инвесторов (в т.ч. Shell) во главе с компанией ExxonMobil была выбрана победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции на разработку Скифской площади на континентальном шельфе Черного моря.