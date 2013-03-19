Украина в феврале существенно сократила объем закупки газа в России

Украина в феврале 2013 года существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 миллиона долларов, в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во вторник, 19 марта, во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ в ответ на просьбу корреспондента УНИАН объяснить причины сокращения объема оплаты.

Премьер подчеркнул, что снижение объемов закупки газа стало возможным в результате того, что зима была хоть и долгой, но не морозной.

«Зима была очень сложной, необычной, но она, слава Богу, не была морозной, какой была в предшествующие годы. И поэтому, естественно, мы увидели, что можем сэкономить потребление газа. Зачем нам его лишний иметь», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что в Украине достаточно запаса газа, который можно использовать в случае необходимости.

«Мы видим свой запас, и спокойно можем часть газа использовать из наших запасов», - сказал Н.Азаров.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила российскому «Газпрому» свыше 162 млн долларов США за импортированный в феврале 2013 года природный газ, рассчитавшись в полном объеме.

Цена природного газа для компании в первом квартале 2013 года составляет около 406 долларов США за 1 тыс. куб. м.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-феврале 2013 года импортировала газа на общую сумму 2,168 млрд долл. В январе 2013 года страна импортировала газа на сумму 1,105 млрд долл.

Наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале 2012 года - 1,3 млрд долл.

В сентябре 2012 года «Нафтогаз Украины» перечислил ОАО «Газпром» почти 1,056 млрд долл., в октябре - 1,043 млрд долл, в августе - почти 890 млн долл, в июле - 930 млн долл., в июне - 1,05 млрд долл., в мае - 648 млн долл.