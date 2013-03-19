Россия считает, что Европа не нужна в газотранспортном консорциуме с Украиной - эксперт

Москва. Россия не видит необходимости участия Европейского Союза в газотранспортном консорциуме с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал Постоянный представитель РФ при Европейском Союзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Чижов в ходе пресс-конференции в Москве.

"Что касается консорциума, то Россия предложила Украине двусторонний формат. Я знаю, что раньше была идея трехстороннего консорциума - с участием европейской стороны. На сегодняшний день мы не видим добавленной стоимости от включения третьей стороны", - сказал В.Чижов.

Дипломат также подтвердил весомое значение украинской ГТС в европейской политике. "Конечно, газотранспортная система Украины - это важная часть обеспечения энергетической безопасности Европы", - сказал он.

В.Чижов также добавил, что неоспоримым является и факт необходимости модернизации украинской ГТС.

"Насколько надежны, например, насосы Сумского завода, которые работают еще с советских времен - это вопрос к экспертам", - сказал он.

По информации В.Чижова, Россия готова озаботиться вопросом модернизации украинской ГТС в рамках будущего консорциума.

"Что касается самого проекта модернизации ГТС, то нам он видится как предмет деятельности предлагаемого двустороннего консорциума", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ заявил, что Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать, что решение о двухстороннем консорциуме практически принято, Н.Азаров сказал: “Решение будет тогда, когда будет подписано соответствующее соглашение”.

Напомним, 14 марта на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.