Цена электроэнергии для предприятий не должна превышать ее экспортную стоимость - Фирташ

Цена электроэнергии для украинских предприятий не должна превышать экспортную стоимость электричества, заявил в Запорожье глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ во время встречи с руководителями и собственниками более 200 крупных и средних предприятий, а также руководством Запорожской областной госадминистрации, сообщила УНИАН пресс-служба Д.Фирташа.

«Украина экспортирует электроэнергию по ценам, которые гораздо ниже цен для внутренних промышленных потребителей», - цитирует пресс-служба слова Д.Фирташа.

В сообщении также отмечается, что Федерация работодателей Украины отстаивает в Национальной комиссии регулирования энергетики позицию, что электричество для внутренних производителей должно продаваться по ценам не выше, чем на экспорт.

«Все прекрасно понимают, какое имеет значение цена электроэнергии, например, для цветной металлургии. Это вопрос половины себестоимости продукции, вопрос тысячи рабочих мест. Решение вопроса цены на электроэнергию – ключевое для украинской промышленности. Федерация работодателей Украины донесет этот вопрос правительству», – говорится в сообщении со ссылкой на слова Д.Фирташа.

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 декабря 2012 года Запорожский завод ферросплавов был вынужден остановить производство из-за отказа «Энергорынка» снизить тарифы на электроэнергию и предупредил, что в 2013 году предприятию понадобится 300 млн грн на восстановление производства.

Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

Украина по итогам 2012 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдовы и Беларуси на 574,819 млн долл.

Основным экспортером украинской электроэнергии в 2011-2012 годах являются компании "ДТЭК Востокэнерго" и "ДТЭК Пауэр Трейд". В 2013 году, как и в предыдущие два года, "ДТЭК" получил монопольное право экспорта электроэнергии в страны Европы.

Дмитрий Фирташ – украинский бизнесмен, владелец Group DF, объединяющей химические и газоснабжающие активы.