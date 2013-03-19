Вторая очередь Днестровской ГАЭС будет сдана в текущем году - Азаров

Вторая очередь Днестровской гидроаккумулирующей электростанции будет сдана в текущем году, сообщил премьер-министр Николай Азаров на пресс-конференции во вторник, 19 марта, во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «В этом году сдадим вторую очередь». При этом Н.Азаров отметил, что средства, необходимые для введения в эксплуатацию второй очереди ГАЭС, заложены в бюджет.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), предусмотрела в тарифе государственного оператора гидроэлектростанций «Укргидроэнерго» 698 млн грн на достройку Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

«Укргидроэнерго» планировала завершить строительство первой очереди ДГАЭС в составе 3 гидроагрегатов к 2014 году.

Генеральным подрядчиком достройки первой очереди выступает Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" (г. Киев).

Справка УНИАН. Днестровская гидроаккумулирующая электростанция (ДГАЭС), строящаяся на реке Днестр, имеет проектную электрическую мощность 2 268 МВт в генераторном режиме и 2 947 МВт в насосном режиме. Проект станции предусматривает установку 7 гидроагрегатов.

Проектная мощность первой очереди станции составляет 972 МВт (3 гидроагрегата по 324 МВт) в генераторном режиме и 1 263 МВт в насосном.

22 декабря 2009 года "Укргидроэнерго" запустила в опытно-промышленную эксплуатацию 1-й гидроагрегат Днестровской ГАЭС.