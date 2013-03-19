После пуска новых газопроводов украинская ГТС останется неиспользованной - Азаров

В результате пуска Российской Федерацией газопровода «Северный поток» и строительства «Южного потока» украинская газотранспортная система останется практически неиспользованной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с заместителем государственного секретаря США Венди Шерман.

«В результате Украина лишится своего серьезного козыря. Колоссальная ГТС, которой обладает Украина, останется практически неиспользованной», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что мощность украинской ГТС позволяет перекачивать до половины потребляемого Европейским Союзом газа.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

«Северный поток» (Nord Stream) - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» начал поставки газа по двум веткам.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

7 декабря 2012 года Президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

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