Нефть дорожает на статданных из США и новостях с Кипра

На мировых торгах в среду, 20 марта, цены на нефть растут на статданных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,44 доллара, или на 0,47%, - до 107,95 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,26 доллара, или на 0,28%, - до 92,42 доллара за баррель.

По данным API, за неделю, завершившуюся 15 марта, запасы нефти на оптовых складах США снизились на 413 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов, передает Bloomberg.

Позже в среду свою оценку представит Минэнерго США.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за новостями из Кипра. Во вторник вечером парламент страны проголосовал против введения налога на банковские депозиты в качестве условия получения кредита от ЕС в размере 10 миллиардов евро. Таким образом, дальнейшее падение цен на нефть ограничивает уверенность участников торгов в скорое разрешение всех финансовых проблем Кипра.