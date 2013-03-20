В Украине могут продлить мораторий на банкротство энергетических предприятий

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поддерживает внесение изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения стабильной работы стратегических предприятий энергетической отрасли», которыми продлевается действие защитного механизма от принудительного взыскания долгов и банкротства стратегических предприятий топливно-энергетического комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поддерживает законодательную инициативу народного депутата Украины П.Коржа о внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения стабильной работы стратегических предприятий энергетической отрасли» (регистрационный №1175)", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, указанным документом предусмотрено продление срока действия процедуры погашения задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса до 1 января 2014 года (вместо 1 января 2013 года, как это предусмотрено действующей нормой закона №2711). Погашаться должна задолженность, которая образовалась по состоянию на 1 января 2011 года, а не на 1 января 2007 года, как это предусмотрено действующей нормой закона.

«Принятие проекта акта позволит на законодательном уровне продлить действие защитного механизма от принудительного взыскания долгов и банкротства стратегических предприятий топливно-энергетического комплекса, способствовать уменьшению социального напряжения и нормализации ситуации в отрасли», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что по поручению министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого в комитетах и на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины законопроект будет сопровождать заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

Как сообщал УНИАН, с начала 2013 года суды открыли дела о банкротстве около девяти областных предприятий по газоснабжению и газификации. Кредиторы облгазов воспользовались временным отсутствием запрета на банкротство предприятий ТЭК, чтобы добиться от компаний возврата долгов.

Подача иска с требованием о банкротстве к энергетическим предприятиям стала возможной в связи с тем, что Верховная Рада нового созыва пока не продлила действие Закона "О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса".

Госпредприятию НАЭК «Энергоатом» на данный момент необходимо осуществить погашение критической кредиторской задолженности в размере 568 млн грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.