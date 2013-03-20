Фирташ: Украина сможет выиграть Стокгольмский арбитраж о недоборе газа

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ считает, что Украина сможет выиграть Стокгольмский арбитраж в случае подачи Россией иска о недоборе газа, минимальный объем покупки которого зафиксирован в контрактах, подписанных в начале 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Фирташ заявил журналистам, находясь 19 марта на титано-магниевом заводе в Запорожье.

«Есть ли гарантии, что Украина не проиграет суд в Стокгольме? Наверное, нет. Такого сказать нельзя. Я думаю, на 80-90%, что Украина выиграет, это моя точка зрения», - заявил Д.Фирташ.

Он также отметил, что считает правильным решение государства недобирать газ. «Я считаю, что решение было принято правильное. Подземные хранилища газа переполнены, девать газ некуда, - отметил Д.Фирташ, - А все, что отдаем «Газпрому», это то, что забираем из бюджета, из зарплат, с дорог».

Д.Фирташ также напомнил, что объем внутреннего потребления газа в Украине не соответствует тому, что прописан в газовых контрактах 2009 года. «Как можно было подписываться на 44 млрд по покупке газа, когда внутри страны нет такого потребления», - заявил Д.Фирташ.

Как сообщал УНИАН, 19 марта во время встречи с заместителем Государственного секретаря США Венди Шерман премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что газовые контракты Украины с Россией не содержат юридических зацепок для их опротестования в суде. По словам Н.Азарова, уже три года Украина платит кабальную цену по газовым контрактам и, по мнению премьер-министра, почти бесплатно прокачивает российский газ в страны Европейского Союза. Однако сейчас Украина «наконец-то приблизились» к тому моменту, когда удастся договориться с российской стороной по цене на газ.

Вместе с тем, директор юридической компании «Lions Litigate» Станислав Батрин и глава общественной организации «Украинское юридическое общество» Олег Березюк, выступая на пресс-конференции в УНИАН 19 марта, заявили, что Украина может выиграть Стокгольмский арбитражный суд в случае подачи НАК "Нафтогаз" иска против российского газового монополиста "Газпрома" с требованием разорвать заключенный в январе 2009 года контракт на поставку газа.