Европа намерена к 2020 году генерировать из ветра и солнца 40% электроэнергии – эксперт

Европа продолжит развивать возобновляемые источники энергии и намерена к 2020 году с их помощью генерировать 40% электроэнергии, параллельно сокращая использование угля.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении со ссылкой на заявление главы департамента European Coal, European Climate Foundation Мэтта Филлипса.

"До 2020 года в Европе 40% электроэнергии будет вырабатываться из возобновляемых источников энергии. А до 2050 года на возобновляемые источники энергии бутед приходиться 80-90%", - сказал эксперт в ходе конференции "Украина – взгляд изнутри: будущая роль в энергетической безопасности Европы", которая прошла в Вене во вторник.

По словам М.Филлипса, в Европе в настоящее время происходит структуризация рынка возобновляемой энергетики, которую ее противники пытаются преподнести как сворачивание программ развития отрасли, однако это не так.

М.Филлипс пояснил, что наращивание объемов потребления угля для производства электроэнергии в Европе носит краткосрочный характер. В долгосрочной перспективе использование угля для генерации электроэнергии будет сокращаться. "Уголь на сегодняшний день генерирует 25% электроэнергии ЕС. Но к 2030 году, по нашим прогнозам, на уголь будет приходиться 5% генерации электроэнергии. Мы сейчас переживаем промышленную революцию в том, что касается добычи угля", - сказал он.

По словам эксперта, Украине обязательно нужно задуматься над тем, как она будет контролировать и ограничивать выбросы CO2. «В дальнейшем многие компании в Европе будут переходить на возобновляемые источники энергии, и конкуренция с точки зрения промышленности и желания декарбонизировать Европу будет расти», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Украина к 2030 году намерена достичь 15% участия возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.

По словам председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Николая Пашкевича, выработка электроэнергии из возобновляемых источников в 2012 году ожидается на уровне 1,1 млрд КВт/ч.

В середине июля 2012 года Кабинет министров Украины одобрил реализацию проектов в сфере альтернативной энергетики в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, разрешив, в частности, размещать там ветровые и солнечные электростанции.

В конце ноября текущего года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии.