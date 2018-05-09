Новые газовые заявления под российскую дудку

«Газовая» политика украинской власти меняет свой вектор с евроинтеграционного, что подразумевает принципы европейского энергетического сообщества, на евразийский – промосковский. Такой вывод можно сделать из последних заявлений главы Кабмина Николая Азарова, которые перечеркивают все прежние широко рекламируемые уверения, что Украина не сдаст суверенитет в вопросе цены газа и отважится, наконец-то, на все возможные в законодательном поле меры для достижения своей цели – пересмотра газовых контрактов.

Основной фигурант газовой истории - договор от 2009 года. Отношение к нему верхов не меняется – документ кабальный, но вот принципы выхода из ситуации власть озвучивает по-новому. Так, премьер-министр объявил, что газовые контракты Украины с Россией не содержат юридических зацепок для их опротестования в суде.

«Мне иногда задают вопрос, а почему бы его (контракт – ред.) через суд не расторгнуть? Мы бы это давным-давно сделали, если бы в контракте содержалась хоть малейшая юридическое зацепка, малейшее юридическое обоснование расторжения этого контракта. Но нет такого юридического обоснования. Договор абсолютно бесправный для Украины», - сказал Азаров, добавив, что «сейчас мы, наконец-то, приблизились к тому моменту, когда, наверное, мы с Россией договоримся». В то же время он отметил, что Европейский Союз не помог Украине добиться прогресса в переговорах с Россией о снижении цены на газ, как и решить вопрос с ГТС.

Это дает сделать вывод – Украина таки сдает свою трубу по принципу двухстороннего консорциума с Россией, ублажив ее пожелание, чтобы ЕС в процессе не участвовал, за чем последует экспансия россиян на украинский рынок – энергоконтроль это подразумевает. А евроинтеграция так и останется «устремлением».

Следует напомнить Николаю Яновичу, причем не его неоднократные заверения, что Украина имеет шанс выиграть газовое дело в суде, а заявления Президента. Причем озвучиваемые гарантом еще с 2011 года. Именно тогда Виктор Янукович сообщил, что Украина подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией. Правда, дело до суда так и не дошло – в Кабмине все надеются достичь компромисса без участия международного арбитра.

В этой связи вспоминается очень интересный документ 2009 года.

Во времена правления Ющенко юридические подразделения под руководством заместителя главы Секретариата Президента (уполномоченный Президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности) Игоря Пукшина, подготовили сводный краткий юридический анализ газовых соглашений от 2009 года. Согласно обнародованным выводам юристов, «Нафтогаз» имеет право обратиться в «Газпром» с предложением внести изменения в соответствующие пункты подписанных контрактов с целью приведения их в соответствие с межгосударственными соглашениями и установления равноценных паритетных отношений договорных сторон. Кроме того, отказ «Газпрома» предоставляет право НАК обратиться в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма для решения спора о внесении соответствующих изменений в контракты или для признания дискриминационных положений контрактов недействительными.

Основаниями для признания газового договора или ряда его пунктов недействительными могут быть предписания законодательства Швеции, которое применительно к контрактам.

В частности, в соответствии с законом Швеции (Duress, Section 28, Contracts Аct) в случае, если одна из сторон договора находилась в неблагоприятных обстоятельствах, а другая сторона воспользовалась такими неблагоприятными обстоятельствами, чтобы навязать первой стороне невыгодные ей условия договора, такой договор может быть признан неправильным либо недействительным в целом, либо в соответствующей части.

Такие же последствия наступают в случае, если стороны при заключении договора находились в заведомо неравнозначном положении, и та сторона, которая имела преимущество над другой, воспользовалась своим преимуществом, чтобы заключить договор на выгодных для нее условиях. (Abuse of Position Section 31, Contracts Act). Такие же последствия может повлечь за собой тот факт, что одна из сторон осуществляла переговоры не с позиции добросовестности (good faith, section 33, Contracts Act).

Приведенные дискриминационные положения контрактов, которые предоставляют «Газпрому» очевидные преимущества, а «Нафтогаз» ставят в явно неблагоприятное и зависимое положение, дают основания для вывода, что заключению контрактов предшествовали переговоры, которые не отвечали принципу добросовестности, отмечали юристы.

Так, Украина, которая является энергозависимой от России в плане поставок российского газа для украинских потребителей, при отсутствии других альтернативных продавцов газа обязана заключать контракты на приобретение газа именно с «Газпромом», который является монополистом на рынке газа.

«Поскольку действие предыдущих контрактов на приобретение газа закончилось 31 декабря 2008 года, а ОАО «Газпром» преднамеренно не заключал новые контракты, «Нафтогаз», который обязан обеспечивать украинских потребителей природным газом, находился в неблагоприятных обстоятельствах, а российская сторона, используя это, навязала украинской стороне невыгодные условия договора», - подчеркивалось в выводах экспертов.

В случае недостижения согласия в споре заинтересованная сторона вправе обратиться в Стокгольмский арбитраж, как это предусмотрено соответствующими положениями обоих контрактов. Основаниями для предложения по поводу изменения или прекращения действия контрактов может быть то обстоятельство, что эти контракты не отвечают международным договоренностям Украины и Российской Федерации.

Но это – заключение юристов 4-летней давности. А вот что говорят они сейчас.

Глава общественной организации «Украинское юридическое общество» Олег Березюк:

У нас есть все основания считать, что если Кабмин обязует «Нафтогаз» обратиться в Стокгольмский арбитражный суд и поставить вопрос о признании газового контракта, который является кабальным для Украины, недействительным, то суд примет решение в пользу «Нафтогаза».

Директор юридической компании «Lions Litigate» Станислав Батрин (подал в суд на Кабмин и Фонд госимущества с требованием признать недействительным контракт на поставку газа от 2009 года, так как он противоречит интересам Украины):

У меня как у гражданина Украины возник вопрос о расхождении в позициях Президента и главы правительства. Если в 2011 году Президент официально заявляет, что иск готов, то почему через полтора года после этой дискуссии Кабинет министров официально сообщает, что не будет пересматривать газовые контракты.

Профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Владимир Василенко:

Обязанностью государства является обеспечение условий деятельности хозяйствующих субъектов, чтобы обеспечить надлежащие потребности общества и граждан. Поэтому, если хозяйственный субъект или любой гражданин своими действиями причиняет вред государству, то государство может аннулировать акты, которые принимает хозяйствующий субъект или гражданин.

Есть и мнение экспертов, которые и ранее постоянно говорили о целесообразности обращения в суд. Особенно их надежда затеплилась, когда «Газпром» выдвинул счет по поводу недобора газа на 7 млрд долларов. Они ожидали, что ситуация заставит Украину впервые в современной истории прибегнуть к защите своих интересов в Стокгольмском арбитражном суде.

Независимый энергетический эксперт Михаил Гончар:

Для «Нафтогаза» наступает момент истины. Сам «Газпром» дает повод для того, чтобы реализовать давние угрозы премьер-министра Николая Азарова обратиться в Стокгольмский арбитраж. Ситуация стимулирует. У Украины есть большие шансы на положительное решение суда с учетом транзитного контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» от 19 января 2009 года, который российский газовый гигант не выполняет.

Речь идет о том, что «Газпром» обязуется транзитировать через территорию Украины газ в объеме 110 млрд куб. м в год. Это «Газпром» не выполняет. В контракте не прописан принцип «транзитируй или плати», но цифра обязательная для «Газпрома» там стоит. И то, что этот принцип не зафиксирован в контракте, - еще не факт, что Стокгольмский арбитраж не будет брать эту цифру во внимание.

Народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства Александр Гудыма:

В своем заявлении Азаров кривит душой, т.к. уже говорили и президент, и министр юстиции Лавринович, и ряд представителей власти, что основания для подачи иска есть. Тут дело совсем в другом. Если Янукович ведет переговоры по принципу прошения снизить цену газа, то это означает, что он выбрал стиль поведения иной, нежели подача иска в суд. Думаю, что власти не хотят обращаться в Стокгольмский арбитраж, поэтому и оправдывают свое поведение подобными заявлениями.

Это касается и украинской ГТС. Власть решила согласиться с пожеланием России создать двухсторонний консорциум по ее управлению. Для России это выгодно, а для Украины, той, которую мы сейчас наблюдаем, по большому счету, все равно владеет она ГТС, или нет. Но дело в том, что россияне не доверяют Януковичу и хотят, чтобы все было проведено на законодательной основе – через парламент. Но Рада сейчас в таком составе, что подобный сценарий может не состояться. Приближается 2015 год, вероятность избрания Януковича президентом является очень спорной, и если не будет твердой законодательной основы, то все может измениться для Москвы. Поэтому ее позиция жесткая. А Януковичу в данный момент как нельзя нужна скидка на газ, чтобы хоть как-то продержаться до выборов (в экономическом плане). Поэтому судебные газовые разбирательства ему не выгодны. Отсюда и подобные заявления.

Проигрыш в выгодный момент

Между тем, сейчас самый подходящий момент для ультимативных переговоров с «Газпромом». Энергетическое законодательство ЕС, активизация сжиженного газа, сланцевая революция, кризисные волны заставляют российского монополиста пересматривать свои отношения с покупателями.

Нельзя снимать со счетов и судебные разбирательства со стороны некоторых европейских покупателей газа, а также расследование относительно злоупотреблений на рынке, начатое в отношении Газпрома Европейской комиссией прошлой осенью.

Кроме того, в Европе у «Газпрома» появился сильный конкурент - норвежская компания Statoil, которая отходит от привязки цен на газ к стоимости нефти, тогда как Россия придерживается традиционного ценообразования.

В прошлом году Statoil показал рекордные продажи и прибыль, несмотря на сокращение газового рынка Европы, в то время как «Газпром» резко снизил продажи в ЕС – со 150 млрд куб м до 130.

Данная ситуация вынуждает «Газпром» корректировать газовые контракты. Согласно отчету российского монополиста, в 2012 году цены на поставки снижены для порядка 18 европейских компаний в среднем на 10%.

В начале текущего года французская GDF Suez, австрийская Econgas и немецкие Wingas и WIEH также подали заявки на пересмотр условий контрактов с «Газпромом». По словам заместителя гендиректора «Газпром экспорта» Сергея Челпанова, такие переговоры являются обычной практикой для потребителей «Газпрома».

Польский эксперт Гжегож Кучиньский считает, что «Газпром» в нынешней рыночной ситуации не имеет другого выхода, кроме снижения цен на поставляемый в Европейский Союз газ, по требованию его крупнейших клиентов на этом ключевом для россиян рынке.

По данным Кучиньского, сокращение российского экспорта на ключевой его рынок - ЕС - привел в первой половине текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года к сокращению чистой прибыли «Газпрома» практически на треть - до 12,5 млрд евро.

Есть и еще характеризующие ситуацию статданные UBS - за 2012 год «Газпрома» потерял почти 30% своей рыночной стоимости и оказался одной из самых дешевых среди крупных нефтегазовых компаний в мире.

Таким образом, заявления украинской власти о планах на будущее, которые совершенно не соответствуют ранее сказанному ими же, вызывают, по меньшей мере, раздражение. Итак, сначала отдаем ГТС, а что дальше - не сложно догадаться: Таможенный союз (сейчас активно рассматривается вариант членства Украины) и Евразийское объединение. Таким маршрутом будет идти наша страна, правда, порой намекая ЕС, что он сам виноват в ориентации Киева – слишком долго раздумывал над ассоциацией с Украиной. Остается только напомнить власти, что резкие перемены во мнении свидетельствуют о непостоянстве, то есть, как бы это полегче сказать, ветрености. А эта черта характера не может вызывать доверие, априори.

Нана Черная (УНИАН)