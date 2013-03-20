Янукович готов и в дальнейшем сотрудничать с США по вопросам ядерной безопасности

Украина готова и в дальнейшем плодотворно сотрудничать с Соединенными Штатами Америки по вопросам ядерной безопасности и нераспространения ядерных материалов.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время встречи с заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы готовы и в дальнейшем плодотворно сотрудничать по вопросам ядерной безопасности и нераспространения ядерных материалов. Такое сотрудничество демонстрирует надежный характер украинско-американского партнерства», - сказал он.

В.Янукович также сообщил, что в ближайшее время он вместе с послом США в Украине Джоном Теффтом примет участие в открытии завода по утилизации пустотелых корпусов двигателей межконтинентальных баллистических ракет в Павлограде.

Глава государства отметил успешное сотрудничество Украины и США по вывозу с территории Украины запасов высокообогащенного урана. «Сейчас занимаемся внедрением новейшей технологии, которая заменила бы высокообогащенный уран слабообогащенным», - отметил Президент.

Как напомнили при этом в пресс-службе, 12 апреля 2010 года в ходе встречи Президента Украины Виктора Януковича с Президентом США Бараком Обамой в рамках Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне была достигнута договоренность о вывозе с территории Украины имеющихся запасов высокообогащенного урана в обмен на финансовую и технологическую компенсацию (объемом более 60 млн дол.).

В августе 2011 года Президент США в письме Президенту Украины отметил, что США остаются преданными обязательствам по введению в Украине в эксплуатацию ядерной установки - источника нейтронов - на базе Харьковского физико-технического института, не позднее апреля 2014 года.

При содействии США продолжается утилизация твердого ракетного топлива межконтинентальных баллистических ракет РС-22 (SS-24). Этот процесс был активизирован по результатам двусторонних договоренностей во время Вашингтонского и Сеульского саммитов по вопросам ядерной безопасности в 2010-м и 2012 годах. В частности, в мае 2012 года на химическом заводе в Павлограде завершены работы по утилизации твердого топлива из наиболее опасных ракетных двигателей третьей степени. Продолжаются работы по изъятию топлива из двигателей второй степени. На завершающей стадии находится проект по строительству объекта по утилизации пустотелых корпусов двигателей.