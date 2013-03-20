Украина увеличила ренту на транзит нефти

Украина с января 2013 года увеличила ставку рентной платы за транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» на 17,6% - до 5,29 грн за тонну.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли.

"С января 2013 года корректирующий коэффициент, применяемый к ставке рентной платы на транспортировку одной тонны нефти магистральными нефтепроводами по маршруту "Госграница Республики Беларусь / Украины (32 км нефтепровода "Мозырь - Броды — Ужгород") - Госграница Украины / Словакии (Венгерской Республики)" составляет 1,1761", - сказано в сообщении.

Согласно Налоговому кодексу, корректировка рентной платы осуществляется при изменении тарифа на транзит нефти. С 1 января Украина повысила тариф на транзит российской нефти на 8,5% - до 8,35 евро за тонну.

Как ранее сообщал УНИАН, тариф на транзит нефти из Российской Федерации через Украину по нефтепроводу «Дружба» в страны Европейского Союза с 1 января 2013 года увеличился на 8,4% - до 8,35 евро за тонну с 7,7 евро за тонну.

Транзит нефти по территории Украины в страны ЕС в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом на 18,1% – до 14,557 млн тонн.