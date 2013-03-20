В Варшаве состоится украинско-польская конференция по сланцевому газу

11 апреля в Варшаве состоится совместная украинско-польская конференция, посвященная тематике добычи в Украине и Польше сланцевого газа и сотрудничества в этой отрасли двух стран.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, мероприятие состоится под эгидой Украинско-польской хозяйственной палаты и при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства экономики Польши.

На конференции при участии соответствующих экспертов, специалистов, практиков, представителей государственных органов и органов местного самоуправления, бизнеса и других заинтересованных лиц планируется обсудить ряд актуальных вопросов в контексте развития топливно-энергетического комплекса двух стран.

Мероприятие состоится в рамках Украинско-польского клуба, который был учрежден 6 марта 2013 года в рамках “Украинского дня” на Варшавской фондовой бирже.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП на Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская области) площадях с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.

17 января 2013 г. Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовская, часть которого расположена на территории области.

В последнее время в Харькове и нескольких районах области, а также в Донецке прошли акции протеста против добычи сланцевого газа на востоке Украины.