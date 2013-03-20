«Нафтогаз» подал иск к «Укртрансгазу» на 5 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн.

Об этом сказано в документе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, иск подан в Хозяйственный суд Киева, рассмотрение дела назначено на 8 апреля 2013 года.

Рассмотрев исковое заявление от компании «Нафтогаз Украины» к ПАО «Укртрансгаз» о взыскании 5,145 млрд грн, суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению. Однако детали дела не раскрываются.

Между тем, компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, не согласна с заявленными исковыми требованиями на сумму 5,145 млрд грн от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и рассчитывает на мирное решение этого вопроса.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил руководитель пресс-службы «Укртрансгаза» Михаил Кухар.

"Мы не согласны с заявленными исковыми требованиями. Как известно, у НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укртрансгаз» существуют по отношению друг к другу взаимные финансовые обязательства. Мы ведем переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" и надеемся на мирное решение этого вопроса", - сообщил пресс-секретарь компании, отказавшись уточнить, какую именно сумму встречных финансовых претензий имеет "Укртрансгаз" к "Нафтогазу".

Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.