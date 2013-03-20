«Укртрансгаз» не согласен с пятимиллиардным иском «Нафтогаза»

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, не согласна с заявленными исковыми требованиями на сумму 5,145 млрд грн от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и рассчитывает на мирное решение этого вопроса.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы «Укртрансгаза» Михаил Кухар.

"Мы не согласны с заявленными исковыми требованиями. Как известно, у НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укртрансгаз» существуют по отношению друг к другу взаимные финансовые обязательства. Мы ведем переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" и надеемся на мирное решение этого вопроса", - сообщил пресс-секретарь компании в эксклюзивном комментарии УНИАН, отказавшись уточнить, какую именно сумму встречных финансовых претензий имеет "Укртрансгаз" к "Нафтогазу".

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от компании «Укртрансгаз» возврата 5,145 млрд грн.

Рассмотрев исковое заявление компании «Нафтогаз Украины» к «Укртрансгазу» о взыскании 5,145 млрд грн, суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению. Детали дела не раскрываются.

Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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