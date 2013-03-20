Фирташ продолжает изучать возможность приобретения Херсонского НПЗ

Бизнесмен Дмитрий Фирташ, которому не удалось завершить сделку по покупке Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, изучает возможность приобретения «Херсонского нефтеперерабатывающего завода», подконтрольного группе «Континиум» во главе с Игорем Еремеевым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Фирташ заявил журналистам 19 марта на титано-магниевом заводе в Запорожье.

«Херсонский НПЗ - это один из альтернативных источников, которым мы будем заниматься, и мы с Игорем Еремеевым разговаривали», - сказал Д.Фирташ.

Он также отметил, что в Херсоне у предприятия могут возникнуть проблемы с транспортировкой продукции, при этом возникнет необходимость вложить дополнительные средства в создание инфраструктуры - прокладку труб к НПЗ, строительства нового цеха и расширение территории завода на 30-40 га земли.

«Херсон — это хороший завод, который можно было бы делать, но у него есть проблемы с транспортировкой», - уточнил Д.Фирташ.

Бизнесмен объяснил, что снова обратить внимание на Херсонский НПЗ его заставила неудача с покупкой Лисичанского НПЗ из-за поглощения TNK BP российской компанией "Роснефть".

«Мы не готовы сказать, что мы чуть-чуть расстроены, но мы уже думали, что это решили», - отметил Д.Фирташ, добавив, что сделка по покупке должна была завершиться еще к ноябрю прошлого года.

Как сообщал УНИАН, с сентября прошло года российско-британская ТНК-ВР вела переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского нефтеперерабатывающего завода на Украине, остановившегося в марте 2012.

Одним из претендентов на покупку Лисичанского НПЗ называли украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа (владельца Group DF, объединяющей химические и газоснабжающие активы).

Однако в феврале 2013 года крупнейшая российская нефтяная компании «НК «Роснефть» купила ТНК-ВР. В начале этого года президент компании «Роснефть» Игорь Сечин сообщил, что закрытие сделок по покупке компании ТНК-BP завершится в начале второго квартала нынешнего года. При этом в компании «Роснефть» пока еще не готовы отказываться от Лисичанского НПЗ.

В марте на брифинге в Кабмине, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий отметил, что Украина ведет переговоры с собственником Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – российской государственной компанией «Роснефть» - о возобновлении работы завода, который простаивает с весны 2012 года.

Херсонский НПЗ основан в 1938 г., контролируется группой «Континиум». В 2005 г. завод был остановлен на реконструкцию. На момент остановки технологическое оборудование Херсонского НПЗ обеспечивало глубину переработки сырой нефти около 48%. Выход светлых нефтепродуктов составлял около 45%.

Лисичанский НПЗ в 2011 г. увеличил переработку нефтяного сырья на 2,8% по сравнению с 2010 г. – до 4,95 млн т. Выпуск бензинов возрос на 11,9% – до 1,48 млн т, дизтоплива – на 10%, до 1,43 млн т.

Общая мощность Лисичанского НПЗ на сегодня позволяет перерабатывать нефтяное сырье в объеме около 8 млн тонн в год. С марта 2012 г. завод остановлен. По заявлениям топ-менеджмента ТНК-ВР, предприятие прекратило переработку в связи с убыточностью.