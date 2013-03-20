Минэкономразвития выбрало четыре биржи для торговли углем

Министерство экономического развития и торговли Украины отобрало четыре биржи для торговли углем, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, в перечень товарных бирж, на которых будет осуществляться торговля угольной продукцией включены: «Украинская энергетическая биржа», «Украинская универсальная биржа», товарная биржа «Катеринославская», товарная биржа «INNEX».

«Минэкономразвития Украины рассмотрены результаты проведения тестовых электронных торгов угольной продукцией товарными биржами, которые сообщили о проведении таких торгов в соответствии с пунктом 2.15 Конкурсных требований по отбору товарных бирж (электронных биржевых площадок) для организации и проведения электронных биржевых торгов по купле-продаже угольной продукции, утвержденных приказом Минэкономразвития от 19 июня 2012 № 723, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27 июня 2012 за № 1073/21385», - сказано в сообщении.

«О проведении тестовых электронных торгов угольной продукцией сообщили шесть товарных бирж-победителей конкурса по отбору бирж (электронных биржевых площадок) для организации и проведения электронных биржевых торгов по купле-продаже угольной продукции», - отмечено в сообщении.

Так в сообщении министерства сообщается, что к продаже на электронных биржевых торгах было предложено 8 марок угольной продукции. У покупателей спросом пользовались 3 марки угля: постное (П), жирное рядовой (ЖР) и антрацит орех (АО). Колебания цены продажи за 1 тонну зафиксировано по одной марке угля - постное (П): max - 576 грн, мin - 540 грн.

«По результатам мониторинга информации из 6-ти товарных бирж, на которых выставлялись заявки, на 4-х было заключено биржевые сделки», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце октября 2012 года Министерство экономического развития и торговли Украины определило победителей конкурса по отбору бирж для торговли углем.

Победителями конкурса стали биржа «Перспектива-Коммодити», «Украинская энергетическая биржа», «Украинская универсальная биржа», «Киевская агропромышленная биржа», товарная биржа «Катеринославская», «Донецкая товарная биржа», товарная биржа «INNEX» и «Контрактовый дом «МВБ».

Критериями для отбора бирж являются зарегистрированный и уплаченный уставный капитал, технические возможности торговых систем и программно-аппаратных комплексов, опыт работы биржи, размер платы за услуги.

Кабинет министров Украины распоряжением №1070-р от 26 октября 2011 года одобрил Концепцию перехода на биржевую форму продажи угля.

В документе отмечается, что существующая модель рынка реализации угля через единого государственного оператора госпредприятие «Уголь Украины» сыграла позитивную роль на переходном этапе, в настоящее время приводит к снижению инвестиционной привлекательности угольной отрасли в связи с непрозрачностью ценообразования и регулирования сбыта.

Между тем, переход к биржевой модели торговли в первую очередь энергетическим углем будет способствовать созданию прозрачного рынка угольной продукции в Украине и внедрению рыночного механизма ценообразования на основе реального баланса спроса и предложения.

Согласно концепции, государство в лице профильного министерства планирует осуществлять контроль над биржевыми торгами. В частности, Министерство энергетики и угольной промышленности будет устанавливать допустимые коридоры колебания котировок энергетического угля по марочной принадлежности, формировать квалификационные требования к участникам торгов, а также контролировать соблюдение участниками и биржей установленных правил.

Согласно Программе экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, до конца 2012 года планируется ликвидировать ГП «Уголь Украины».