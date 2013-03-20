ДТЭК привлек 107 млн евро у немецкого банка для строительства Ботиевской ВЭС

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК привлек 107 млн евро у Landesbank Berlin (Германия) для строительства первого этапа Ботиевской ветроэлектростанции.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«Кредит для строительства первого этапа крупнейшей ВЭС в Украине в сумме 107 млн евро был предоставлен Landesbank Berlin (Германия) с покрытием рисков EKF (Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) Дании, страны-производителя ветряных турбин первой очереди Vestas)», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, гарантами и поручителями по сделке выступили предприятия группы ДТЭК, а срок кредитования составляет 10 лет с льготным периодом - один год на доставку и установку ветротурбин.

«Всего в первой очереди Ботиевской ВЭС было установлено 30 ветротурбин Vestas V112-3,0 MW», - отмечено в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что первая очередь Ботиевской ВЭС входит в ТОП-20 крупнейших ветроэлектростанций Центральной и Восточной Европы.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце 2011 года ООО «Винд Пауэр», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК, приступило к реализации проекта строительства ветроэлектростанции прогнозной мощностью 200 МВт на Ботиевской площадке (Запорожская обл.).

ДТЭК планирует вложить 1,85 млрд евро в строительство ветропарков «ДТЭК Приазовский» (Запорожская обл.) и «ДТЭК Мангуш» (Донецкая обл.) до 2018 года.

«ДТЭК Приазовский» будет состоять из трех площадок: Ботиевской, Приморской и Бердянской. Общая мощность ветропарка – 500 МВт, Ботиевской площадки – 200 МВт, Приморской и Бердянской – по 150 МВт.

ДТЭК – частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Vestas Wind Systems A/S - один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов.