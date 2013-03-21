Цены на нефть снижаются на статданных из США по запасам сырья

На мировых торгах в четверг, 21 марта, цены на нефть снижаются после роста на 1% в среду на статданных из США о значительном сокращении запасов сырья.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,06 доллара, или на 0,04%, - до 108,68 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,25 доллара, или на 0,25%, - до 93,27 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 марта, снизились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 382,7 миллиона баррелей.

Длительного сокращения котировок аналитики не ожидают - опубликованные в Китае данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности за март превзошли ожидания. Индекс PMI вырос до 51,7 пункта с 50,4 пункта в феврале, в то время как ожидался более скромный рост.