«Газпром» может изменить сбытовую политику из-за выхода США на газовый рынок Европы

«Газпром» может изменить сбытовую политику в свете выхода США на газовый рынок Европы, заявил РИА «Новости» источник в российском правительстве.

Он напомнил, что вопрос «установления цен не является компетенцией Евросоюза, контрактация происходит на уровне хозяйствующих субъектов». При этом источник отметил, что «многие компании по условиям, по нынешней формуле расчета цены на газ «бери или плати» иногда недовольны ценовой политикой «Газпрома», передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА "Новости".

«Совершенно очевидно, что с появлением на газовом рынке, по крайней мере СПГ, новых игроков в обозримой среднесрочной перспективе, коими, как мы можем предположить, станут США, конечно, сбытовая политика «Газпрома» должна претерпеть какие-то изменения. Но не знаю, в какую сторону», — сказал источник.

При этом он подчеркнул, что ЕС высказывает недовольство «из-за якобы использования «Газпромом» своего монопольного положения как поставщика газа». «Поэтому они хотят разбить эту монополию и имплементацией третьего энергетического пакета, и различного рода преследованиями, которые были и в прошлом году, и в позапрошлом», — сказал источник.

«Если нам будут говорить — мы им будем отвечать столь же упорно, что мы недовольны, например, нетарифными и иными ограничениями при продвижении на европейский рынок нашей продукции атомной промышленности, тепловыделяющих элементов и так далее», — подчеркнул источник.

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