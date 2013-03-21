В Европейском энергосообществе советуют Украине думать о себе, а не о России

Официальных сигналов о возможном выходе Украины из Европейского энергетического сообщества от Киева не поступало.

Об этом в комментарии УНИАН заявил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински.

“Были некоторые неофициальные сигналы, но официально никогда”, - сказал Я.Томбински.

При этом он отметил, что, анализируя необходимость членства Украины в Европейском энергооособществе, необходимо исходить из интересов Киева, а не России и, в частности, “Газпрома”.

“Вопрос заключается в том, чтобы определить, что лучше Украине, а не Газпрому”, - сказал Я.Томбински.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2013 года на пресс-конференции в Вильнюсе Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина не удовлетворена сотрудничеством с Энергетическим сообществом. В частности, он отметил, что за три года своего членства в этой организации Украина не получила даже сочувствия в вопросах газовых отношений с Россией.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 21 марта заявил, что Украина должна гарантировать соблюдение интересов России при участии в газовом консорциуме, что потребует отказа от присоединения к энергетическим правилам ЕС.

Д.Медведев подчеркнул, что, альянс между Россией и Украиной может быть только при условии выхода Украины из целого ряда соответствующих институтов, включая договор о присоединении к Энергетическому союзу.

«Не интересно, пожалуйста, значит, мы будем развиваться своим путём, а Украина может оставаться в любых международных соглашениях, это её суверенное право. Но если мы о чём-то договариваемся, мы должны обеспечить свои интересы. Переговоры на эту тему продолжаются, наши украинские коллеги нам периодически посылают сигналы, но дальше этих сигналов пока процесс не идёт. Поживём – увидим», - сообщил Д.Медведев.