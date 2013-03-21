На Чернобыльскую АЭС в этом году выделят 728 млн грн

Кабинет министров Украины направит на мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему 728,271 млн грн в 2013 году.

Об этом говорится в постановлении правительства №166 от 20 марта 2013 года.

Согласно документу, на поддержание в безопасном состоянии первого, второго, третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС и существующего хранилища отработанного ядерного топлива будет направлено 488,467 млн грн.

На вывод из эксплуатации и частичный демонтаж отдельных систем и элементов энергоблоков — 19,26 млн грн.

На осуществление организационно-технических мероприятий по управлению, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту систем, обеспечивающих жизнедеятельность Чернобыльской АЭС, обеспечению контроля за состоянием ядерной и радиационной безопасности Кабмин направит 149,58 млн грн.

На создание на промышленной площадке Чернобыльской АЭС инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в 2013 году предусмотрено 52,553 млн грн.

На освобождение от ядерного топлива энергоблоков в 2013 году предусмотрено 15,576 млн грн.

На разработку проектов, необходимых для прекращения эксплуатации Чернобыльской АЭС, в 2013 году правительство предусмотрело 2,835 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля т.г. на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются.

В конце февраля Чернобыльская АЭС назвала причиной обрушения кровли в машинном зале четвертого блока действие нескольких совокупных факторов, в том числе непрочность конструкций, которые подверглись значительным разрушениям во время аварии 1986 года.

Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.