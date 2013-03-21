«Нафтогаз» уменьшил кредитный портфель на 2,4 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 января 2013 года сократила кредитный портфель на 2,4 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.

«Следует отметить, что подобное уменьшение удалось обеспечить за счет экономии природного газа по всем направлениям деятельности компании, закупки меньших объемов природного газа и своевременного погашения кредитных обязательств», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила российскому «Газпрому» свыше 162 млн долларов США за импортированный в феврале 2013 года природный газ, в то время как в феврале прошлого года сумму составила 1,3 млрд долл.

Компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн. Рассмотрение дела назначено на 8 апреля 2013 года. В свою очередь, «Укртрансгаз» не согласен с предъявленным иском.

«Нафтогаз Украины» получила в 2011 году чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 10,535 млрд грн, а за 2010 год компания получила чистый убыток по МСФО в размере 12,155 млдр грн.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.