Парламент отклонил закон о развитии производства биотоплива

Верховная Рада по предложению Президента Украины отклонила Закон Украины "О развитии производства и потребления биологических топлив".

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение Президента отклонить данный закон проголосовали лишь 143 народных депутата (при необходимых 226 голосах) из 374, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого депутаты не смогли преодолеть вето Президента. За это проголосовали 113 народных депутатов из 375, зарегистрированных в сессионном зале.

В результате закон считается отклоненным.

Президент Украины отметил, что базовые термины, которые употребляются в принятом законе, не согласовываются с другими положениями этого же закона, с нормами других законодательных актов, которые регулируют отношения в сфере производства и потребления биотоплив, и положениями Директивы Европейского парламента и Совета (ЕС) № 2003/30/ЕС от 8 мая 2003 года относительно стимулирования использования биотоплива и других видов возобновляемого топлива для потребностей транспорта.

В предложениях Президента отмечается, что внедрение обязательной идентификации биотоплива с целью определения его принадлежности к биологическому наряду с предусмотренным Законом Украины “Об альтернативных видах топлива” определением принадлежности топлива к альтернативному противоречит заданиям дерегулирования предпринимательской деятельности как одного из основных направлений внедряемых экономических реформ.

Кроме того, глава государства отмечает, что вопреки требованиям Закона Украины “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”, согласно которому органы, уполномоченные осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности, должны устанавливаться исключительно законом, Закон, поступивший на подпись, органа, который уполномочен осуществлять идентификацию топлива, не определяет, однако предусматривает лишь определение порядка выдачи документов об идентификации топлива актом Кабинета министров Украины.

В то же время, положение закона относительно определения механизма государственного регулирования производства и потребления биотоплив, которые производятся в Украине, не согласовываются с Конституцией Украины и Бюджетным кодексом Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О развитии производства и потребления биологических топлив".

По закону, государство обеспечивает развитие производства и потребления биотоплив путем реализации организационно-экономических мероприятий по стимулированию производства и потребления биотоплив, определенных данным законом и другими законодательными актами.

Для осуществления экспортно-импортных операций видами биотоплив предоставляются коды УКТ ВЭД в порядке, определенном законодательством.

Производство биоэтанола на спиртовых заводах, которые производят спирт этиловый, данным законом было запрещено. Также было запрещено хранение и промышленное использование спирта этилового на заводах по производству биоэтанола, кроме спирта этилового-сырца, который является сырьем для производства биоэтанола, в установленном законодательством порядке.