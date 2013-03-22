Цены на нефть растут на фоне ситуации на Кипре

На мировых торгах в пятницу, 22 марта, цены на нефть растут после снижения накануне на фоне сохраняющихся проблем Кипра.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,22 доллара, или 0,17%, - до 107,65 доллара за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,12 доллара, или 0,18%, - до 92,62 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Кипрский парламент отложил на пятницу, 22 марта, голосование по финансовой помощи от Евросоюза, без которой островному государству грозит дефолт. Законопроекты предполагают гарантии по вкладам до 100 тысяч евро. Ранее намерение Кипра обложить "налогом" все депозиты вызвало панику среди вкладчиков.

Слабость экономики страны побудила международное рейтинговое агентство S&P в ночь на пятницу понизить суверенный кредитный рейтинг Кипра на одну ступень - до "CCC" с негативным прогнозом.

Кроме того, участники рынка учитывают опубликованный в четверг доклад Американского института нефти, согласно которому общие поставки бензина снизились в феврале в годовом выражении на 4,1% - до 18 миллионов баррелей в день, что является минимальным для этого месяца уровнем с 1993 года.