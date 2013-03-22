Турция заявляет, что оспорит любые действия Кипра в отношении месторождений газа

Турция оспорит любые действия Кипра по исследованию месторождений природного газа в его территориальных водах для привлечения инвестиций и спасения своей экономики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Турции.

«Этот ресурс принадлежит двум общинам, и будущее этого ресурса не может быть предметом личного волевого решения южной части Кипра. Мы сможем действовать против таких инициатив при необходимости... Об эксклюзивном использовании этого ресурса Южным Кипром не может быть и речи... Это неприемлемо», - сказал собеседник агентства.

«Мы обсуждаем все правовые средства... Мы могли бы перенести дело в Европейский Союз, но мы будем использовать все политические и правовые каналы», - сказал чиновник, не уточнив, какие именно каналы он имеет в виду.

Если Кипр до понедельника не найдет 5,8 млрд евро для обеспечения своих международных займов, стране грозят финансовый крах и выход из еврозоны. В связи с этим власти Кипра обещают расплатиться по кредитам доходами от месторождений газа. Турция, в свою очередь, ранее неоднократно заявляла, что природные богатства должны принадлежать обеим общинам острова - как кипрской (греческой), так и турецкой, которая проживает на севере острова, где после оккупации Турцией было создано государство Турецкая Республика Северного Кипра, не признанное ни одной страной мира, кроме самой Турции, передает Газета.RU.

Месторождения газа на кипрском шельфе - крупнейшие из открытых за последние десять лет. Его запасы оцениваются в 1,7 триллиона кубометров, а чистая прибыль от их эксплуатации может составить более 800 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, Кипр обратился за помощью к РФ, однако о конкретных договоренностях информации пока нет. Речь идет о долях в банках и проектах по разработке газовых месторождений на Кипре.