Энергогенерирующая компания «Центрэнерго» направит 30% прибыли на выплату дивидендов за 2012 год - 70 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Общим собранием было принято решение направить полученную прибыль на выплату дивидендов (30%), развитие производства (65%) и формирования резервных фондов (5%)», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, начисление и выплату дивидендов планируется осуществить в срок до 1 июля 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Центрэнерго» в 2012 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раз — до 233,766 млн грн с 35,23 млн грн.

Активы компании в 2012 году возросли по сравнению с 2011 годом на 4,4% - до 4,507 млрд грн с 4,317 млрд грн, в то время как основные средства компании сократились на 2,6% - до 2,091 млрд грн с 2,147 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании по итогам 2012 года увеличилась по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза — до 909,421 млн грн с 388,433 млн грн.

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».