Ставицкий провел переговоры в РФ о роли украинской ГТС в поставках газа в Европу

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий провел переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком об использовании украинской газотранспортной системы для поставок природного газа в страны Европы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности.

«Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в энергетической отрасли, возможности для реализации взаимовыгодных проектов, рассмотрели ценовой вопрос российских энергоносителей, а также обсудили вопросы использования газотранспортной системы Украины для поставок газа в страны Европы», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, также в рамках рабочего визита украинской делегации в Российской Федерации состоялась встреча Эдуарда Ставицкого с Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, в результате пуска Российской Федерацией газопровода «Северный поток» и строительства «Южного потока» украинская газотранспортная система останется практически неиспользованной.

Н.Азаров также отмечал, что мощность украинской ГТС позволяет перекачивать до половины потребляемого Европейским Союзом газа.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

«Северный поток» (Nord Stream) - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» начал поставки газа по двум веткам.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

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