Польская Kulczyk Oil в 2012 году увеличила чистый убыток в 4,7 раза

Польская компания Kulczyk Oil Ventures (KOV) с активами в Украине в 2012 году увеличила чистый убыток в 4,7 раза – до 78,98 млн долл.

Как сообщил KOV в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, выручка от добычи газа и нефти увеличилась в прошлом году в 2,8 раза – до 99,59 млн долл.

Однако, как сообщается в документе, данный рост убытка обусловлен увеличением списаний разведочных и оценочных активов более чем в 10 раз – до 87,74 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, Польская компания Kulczyk Oil Ventures (KOV) не нашла залежей газа на скважине "Северная-Макеевская-2", бурение которой начала на востоке Украины в начале декабря прошлого года.

Компании Kulczyk Oil Ventures принадлежат 70% акций ООО «КУБ-Газ». Основными активами ООО «КУБ-Газ» являются четыре газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговская, Макеевская и Крутогоровская площади и Вергунское месторождение. Согласно отчету компании RPS Energy, доказанные и вероятные запасы этих месторождений оценивались в 424,7 млн куб. м природного газа и 81 тыс. баррелей газоконденсата (в целом – 2,6 млн барр.).

Kulczyk Oil принадлежит крупному польскому бизнесмену Яну Кульчику. В середине июля 2010 года компания опосредованно приобрела за 45 млн долл. у Gastek LLC (США) 70% акций компании «КУБ-Газ». Непосредственным владельцем 100% акций «КУБ-Газа» стала компания Loon Ukraine, на 70% принадлежащая Kulczyk Oil, 30% принадлежат Gastek LLC (Калифорния, США).

Портфель Kulczyk Oil Ventures, помимо украинских, включает также активы в Брунее и Сирии.