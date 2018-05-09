Украина must России

Россия наконец-то четко определилась с требованиями к Украине, что полностью перечеркивает намеки в прошлом на дружбу и равнозначное партнерство, а также намалеванные властью евроинтеграционные приоритеты. Украина именно как территория особого внимания как со стороны ЕС, так и России, сейчас стоит «на берегу Рубикона» - выбор за властью, хотя, он уже вполне предсказуем. А заявления кремлевских «старших товарищей» четко очерчивают наши перспективы.

Так, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев откровенно заявил, что если Киев хочет уступок в цене газа, то он должен согласится на двухсторонний консорциум по управлению ГТС, причем гарантировать его в законодательном поле. То есть, если в будущем произойдет смена власти, что вполне возможно, учитывая накал страстей в обществе, Москва требует исключить риски – экспроприацию и реприватизацию. Это возможно сделать путем принятия ряда законов Верховной Радой (что сейчас под большим вопросом в связи с парламентским составом), а главное - выходом страны из ряда европейских институтов.

«Что же касается темы консорциума, то здесь, мне кажется, сами украинцы должны понять, что им надо. Если им этот консорциум нужен двусторонний, трёхсторонний, они должны нас заинтересовать в том, чтобы мы в нем участвовали. Для нас сейчас это не то, что принято характеризовать коротким словом must. Ещё раз говорю: это предложение должно быть интересным. А в каком случае оно будет интересным? Только в том случае, если мы будем понимать, что наши интересы, в данном случае интересы «Газпрома» и интересы государства в целом гарантированы…А когда они могут быть гарантированы? Когда мы не попадем в ситуацию, при которой нас при определённых событиях просто выставят из этого консорциума или признают его несоответствующим тем или иным, например, европейским правилам, или, условно, договору, который оформляет отношения с энергетической хартией», - сказал Медведев.

То есть, Украина должна разорвать Договор о присоединении к Европейскому энергетическому сообществу, а также выйти из Соглашения об энергетической хартии, чтобы отдать ГТС России - делегировать энерговласть в стране.

Естественно, разрыв с ЕС для России на сегодня как нельзя кстати. Сейчас «Газпром» теряет свои позиции на европейском энергетическом рынке. Ему «жгут пятки» норвежские компании, которые реализуют свое «голубое топливо» по более доступным ценам, благодаря отвязки от стоимости нефти, а также сланцевые бумы, активные поставки сжиженного газа, неминуемый выход в данный сегмент США. Нельзя забывать и о расследовании европейской спецкомиссией монополии россиян, и о вынужденных скидках по решению судов для европейских потребителей, задержке реализации проекта «Южный поток». К перечисленному стоит добавить третий энергопакет ЕС, который четко разделяет «производителя» и поставщика сырья. А «Газпром» как раз в этом вопросе, мягко сказать, не соответствует принципу энергетического сообщества.

Наша же власть разыгрывает свою энергоинтригу. С одной стороны, вроде бы очень хочет в Евросоюз, с другой – не знает, как преподнести уже принятое решение о сближении с Россией, о чем говорят неоднозначные претензии к ЕС. Именно об этом свидетельствует, к примеру, заявление президента Виктора Януковича о том, что Украина не удовлетворена сотрудничеством с Энергетическим сообществом. В частности, он отметил, что за три года своего членства в этой организации Украина не получила даже сочувствия в вопросах газовых отношений с Россией.

Если даже снять со счетов, что мы до сих пор не выполнили и половины обязательств этого института, все равно данное высказывание вызывает массу вопросов, причем и в Европе. Директор Секретариата ЕЭС Янеш Копач направил письмо Януковичу, в котором высказывалось недоумение - Украина не обращалась в Секретариат с просьбой принять участие в двусторонних переговорах с Россией или о какой-либо другой помощи: «Секретариат в вашем распоряжении всегда, когда Украина для переговоров захочет привлечь наших специалистов для решения каких-либо проблем».

Были заявления и со стороны премьер-министра Николая Азарова: «Вот вы (ЕС – ред.) говорите, вы там аккуратнее с Россией. Да? Ну, давайте предложения. Если вы дадите нам предложения, мы будем готовы обсуждать это предложение с российской стороной. Но вы же не даете такие предложения. Вы нам просто говорите, что надо бы создать». При этом по его словам, вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки.

Совершенно понятно, о чем идет речь – решение принято, задержка с его обнародованием происходит только из-за того, что власть не может пока определиться, как его припадать мировому сообществу, ведь приоритетом нашей политики продолжается оставаться евроинтеграция(!)

Эксперт по энергетическим вопросам Александр Тодийчук считает, что «данный вопрос далек от энергетики, это – геополитика. В нынешней ситуации мы еще раз видим демонстрацию того, что Россия недовольна интеграционными процессами в Украине. Можно было бы найти с Москвой компромисс, но это очень сложно, к примеру, «Газпром» не хочет реформировать свою работу, причем не доволен тем, что «Нафтогаз» это делает.

Украинская власть может согласиться на выход из европейских энергетических соглашений, исходя только из узких личностных вопросов. С точки зрения государства, то такие действия – больше проигрыш. Все, кто развивается в европейском направлении, получили позитив – Польша, страны Балтии, Венгрия, Румыния, Болгария и прочие. Говорят, что им в ЕС плохо. Но плохо, на фоне лидеров Европейского союза. Нам бы дорасти хотя бы до уровня Греции. Перспективы развития отраслей в плане евроинтеграции намного интереснее, выше прозрачность, ниже уровень коррупции, «откатов».

На сегодня у России много внутренних проблем. Но вместо того, чтобы их решать, власть уделяет больше внимания объединению утраченных во времена СССР земель. От Путина ожидали новых реформ, но его команда сделать это не в состоянии, поэту она ищет, чем отвлечь народ – в данном случае увеличением территории.

Перед выбором – ЕС или РФ – стоит не Украина, а те, кто ею руководит. Если они готовы работать прозрачно, то это – Европа, а если нацелены только на удержание в своих руках сфер влияния, то с ЕС это не получится. Будет как в Беларуси. Лукашенко тоже хотел «все», но сейчас поэтапно это «все» теряет. Россияне объективно более сильны как финансово, так и в плане ресурсов и возможностей. Они подавляют, причем вне рыночных правил. В Европе, пусть даже условные (как и во всем мире), но правила игры существуют. Судя по всему, что-то похожее с Беларусью может ожидать и нас».

Зачем "попу гармонь"?..

Начинались энергоотношения Украины и ЕС с того, что, находясь в статусе наблюдателя с момента создания Энергетического сообщества – 1 июля 2006 года (само соглашение было подписано в октябре 2005 года в Афинах), Украина в течение 4 лет добивалась членства в организации. И еще бы - Энергетическое сообщество создано для укрепления цивилизованного европейского энергорынка и распространения данного опыта на Юго-Восточную Европу, и немаловажная цель - содействие привлечению инвестиций в энергетическую отрасль стран-участниц соглашения. Украина добилась цели - протокол о присоединении к Энергетическому содружеству был подписан 24 сентября 2010 года, а полноправным членом этой организации она стала 1 февраля 2011 года.

В соглашении выписано, что ЭС берет на себя обязательства способствовать повышению надежности поставок энергоресурсов в Евросоюз путем развития новых маршрутов транспортировки трубопроводного и сжиженного природного газа из Каспийского региона, Северной Африки и Ближнего Востока, а также разработки в этих регионах запасов нефти, природного газа и угля. Кроме того, в документе выработана правовая основа общего энергетического рынка электроэнергии и природного газа сторон-участниц, предусматривающего создание регионального энергетического рынка стран Юго-Восточной Европы и его интегрирование во внутренний энергетический рынок Евросоюза.

Для Украины правила европейской хартии (частью ее и является ЭС) несут одни позитивы, особенно с учетом евроинтеграции (чего, по словам власти, мы и добиваемся). Так, национальная газотранспортная система может стать частью европейской, а, учитывая степень ее износа и наше безденежье, модернизация могла бы лечь на плечи Евросоюза, а также мы получили бы возможность иметь прекрасного аудитора во всех газовых перипетиях. Именно могла бы, т.к. говорить (о евроинтеграции) и делать – совершенно разные вещи. К примеру, Соглашение по Энергетическому сообществу, что является одной из пунктов вхождение в европейское пространство, подразумевает обоюдные обязательства, с выполнением своих у Украины как-то не сложилось... Это касается и третьего энергетического пакета (один из пунктов соглашения по ЭС), который предусматривает, в частности, размежевание продавцов энергоресурсов и транспортировщиков, дабы не создавать монополий-диктаторов. Это документ резко негативно воспринят Россией, что и понятно. Украина обязалась внедрить документ, который мог бы стать спасательным кругом в переговорах с Россией, к 2015 году. И нас в принципе не торопят – слишком много нужно наверстать как в законодательной сфере, так и в самой отрасли. Просто от нас ждут хоть каких-нибудь телодвижений, но пока впустую…

Как ранее отмечала в интервью ВВС пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Марлен Холзнер, комментируя ситуацию, «Украина присоединилась к Энергетическому сообществу, что является шагом в направлении сближения с Европой, и мы очень довольны этим шагом, и приветствуем его. Однако сейчас Украина должна выполнить свои обещания. Хотя Украина и одобрила изменения в закон о функционировании рынка газа, одновременно она не выполнила всех своих задач, всей домашней работы, которую должна сделать, чтобы стать реальным участником этого сообщества. Украина должна одобрить другие законодательные акты, она должна ввести доступ третьим сторонам к транспортировке газа по газотранспортной системе, что означает, что любые другие компании смогут пользоваться газотранспортной системой "Нафтогаза". Украина должна продемонстрировать, что работает тарифная система, что означает и другие компании четко знают, сколько они должны платить за использование этого газопровода. Украина также должна создать независимый орган, который следит и проверяет, что эти тарифы применяются ко всем компаниям одинаково. Это то, о чем мы просим Украину. Это - условие».

То есть, все выглядит следующим образом - мы до сих пор не можем отважиться на отбеливание своего долгие годы не «серого», а буквально «черного» от левых схем энергетического рынка. К примеру, вопрос повышения цены газа для населения, почему государство продолжает его дотировать? При этом все время подчеркивается, что большая часть газа внутренней добычи идет на нужды именно населения. Но где учет нормативов, он когда-нибудь обнародовался? А при цене газа свыше 400 долларов за тысячу кубометров украинская экономика - неконкурентоспособная. Отсюда и намек, что какая-то часть дешевого газа под видом населению поступает на предприятия определенных олигархов, обеспечивая им таким образом экономию средств. Так кто же пустит Европу на отечественный газовый рынок – Клондайк для верхов. Видимо, это и есть основная причина «несогласованности» в отношениях с Европой.

Кстати, являясь полноценным членом европейского энергетического сообщества, Украина могла бы использовать свое положение в переговорах с Россией. Но, видимо, это сейчас не стоит в планах украинских «рулевых». К счастью, конкретных сигналов о выходе Украины из европейских энергетических договоров еще нет. Это подтверждает и премьер РФ: «Не интересно, пожалуйста, значит, мы будем развиваться своим путём, а Украина может оставаться в любых международных соглашениях, это её суверенное право. Но если мы о чём-то договариваемся, мы должны обеспечить свои интересы. Переговоры на эту тему продолжаются, наши украинские коллеги нам периодически посылают сигналы, но дальше этих сигналов пока процесс не идёт. Поживём – увидим».

Глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински также подтвердил, что официальные сигналы о возможном выходе Украины из Европейского энергетического сообщества не поступали, правда, по его словам, «были некоторые неофициальные».

При этом он отметил, что, анализируя необходимость членства Украины в Европейском энергооособществе, необходимо исходить из интересов Киева, а не России и, в частности, «Газпрома»: «Вопрос заключается в том, чтобы определить, что лучше Украине, а не «Газпрому».

Думаю, как сказал Азаров, «в кротчайшие сроки» мы узнаем, как определится с вопросом Украина. Интересно только, как «профессионалы-имитаторы» преподнесут свое решение.

Нана Черная (УНИАН)