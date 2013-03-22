«ДТЭК Западэнерго» в 2012 году получила 22,1 млн грн чистой прибыли

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Западэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 22,1 млн грн, - говорится в сообщении компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 2011 год чистая прибыль компании составила 80,255 млн грн.

Согласно сообщению, активы компании в 2012 году выросли по сравнению с 2011 годом на 78% – до 5,834 млрд грн, основные средства – на 31,4%, до 2,644 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании за 2012 год увеличилась в 2,6 раза – до 688,85 млн грн.

Текущие обязательства «ДТЭК Западэнерго» за прошлый год выросли на 74% – до 3,972 млрд грн, долгосрочные – более чем в 2 раза, до 506,868 млн грн.

Компания также сообщает, что собрание акционеров запланировано на 24 апреля 2013 года.

Справка УНИАН. Компания «ДТЭК Западэнерго» эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4607,5 МВт.

Вертикально интегрированному частному энергохолдингу Украины «ДТЭК», подконтрольному бизнесмену Ринату Ахметову, принадлежат 70,91% акций компании. Блокпакет компании в размере 25% акций находится у НАК "Энергетическая компания Украины".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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