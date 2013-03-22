ВР продлила мораторий на банкротство горных предприятий до 2015 года - закон

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом Закон Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 269 народных депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов

Законом вносятся изменения к Закону Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», согласно которым дела о банкротстве горных предприятий (горнодобывающие предприятия, шахты, рудники, копи, карьеры, разрезы, обогатительные фабрики, шахтоуглестроительные предприятия), в уставных фондах которых доля государства составляет не менее 25%, не возбуждаются со дня вступления в силу Законом Украины „О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом” до 1 января 2015 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что "Законом Украины от 14 мая 1992 года № 2343-ХІІ „О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом” были установлены порядок и условия производства по делам о банкротстве, в том числе горных предприятий.

"В результате практической реализации положений указанного законодательного акта в 2000-2002 годах, в связи с крайне тяжелым экономическим положением угольной отрасли, были возбуждены дела о банкротстве более чем 70 процентов всех угольных предприятий", - подчеркивается в записке.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий».

К объектам приватизации относятся угледобывающие предприятия как единые имущественные комплексы; шахты (шахтоуправления) как единые имущественные комплексы; разрезы как единые имущественные комплексы; акции, принадлежащие государству в уставных капиталах акционерных обществ, образованные в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Закон предусматривает, что особыми условиями приватизации угледобывающих предприятий является продажа всех акций, принадлежащих государству (без сохранения в государственной собственности пакетов акций) в уставных капиталах акционерных обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Кроме того, особенностью является установление сроков до трех лет со дня завершения приватизации моратория на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и моратория на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий, которые распространяются лишь на долги, образовавшиеся на момент завершения приватизации.

Мораторий не применяется к решениям о выплате зарплаты, выходного пособия, других выплат (компенсаций), принадлежащих работнику в связи с трудовыми отношениями, возмещению материального (имущественной) ущерба, нанесенного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, взысканию алиментов и решений о взыскании задолженности по уплате взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования и задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины, а также к решениям о взыскании задолженности за электрическую энергию и услуги по ее передаче и распределению; переоформлению на покупателя (инвестора) объекта приватизации действующих специальных разрешений на добычу полезных ископаемых без проведения аукциона.

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон в начале мая 2012 года.